Французский народ пострадает из-за некомпетентности президента Эммануэля Макрона и его «одержимости» украинским президентом Владимиром Зеленским. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X.

«Во Франции наступает режим жесткой экономии. Народ заплатит за некомпетентность Макрона и его одержимость Зеленским. Французская элита планирует постепенное назначение [премьер-министра Себастьена] Лекорню президентом после ухода Макрона в отставку в следующем году, но сможет ли Макрон продержаться так долго?» — написал он.

Христофору привел также сообщение газеты Le Monde, которая пишет о протестах по всей Франции против бюджета жесткой экономии, объявленного летом недавно отстраненным от власти премьер-министром Франсуа Байру. Профсоюзы страны назвали эти меры жестокими и осудили как попытку «снова заставить рабочих, людей, находящихся в неблагоприятном положении, пенсионеров и больных платить за них».

18 сентября французское МВД сообщило, что в стране были задержаны более 300 человек на акциях протеста против планов властей сократить расходы на социальные нужды.

Ранее демонстранты в Париже прошлись под «Катюшу».