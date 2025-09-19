На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кипрский журналист заявил, что Макрон одержим Зеленским

Журналист Христофору: французы пострадают из-за одержимости Макрона Зеленским
true
true
true
close
Nicolas Tucat/Pool via Reuters

Французский народ пострадает из-за некомпетентности президента Эммануэля Макрона и его «одержимости» украинским президентом Владимиром Зеленским. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X.

«Во Франции наступает режим жесткой экономии. Народ заплатит за некомпетентность Макрона и его одержимость Зеленским. Французская элита планирует постепенное назначение [премьер-министра Себастьена] Лекорню президентом после ухода Макрона в отставку в следующем году, но сможет ли Макрон продержаться так долго?» — написал он.

Христофору привел также сообщение газеты Le Monde, которая пишет о протестах по всей Франции против бюджета жесткой экономии, объявленного летом недавно отстраненным от власти премьер-министром Франсуа Байру. Профсоюзы страны назвали эти меры жестокими и осудили как попытку «снова заставить рабочих, людей, находящихся в неблагоприятном положении, пенсионеров и больных платить за них».

18 сентября французское МВД сообщило, что в стране были задержаны более 300 человек на акциях протеста против планов властей сократить расходы на социальные нужды.

Ранее демонстранты в Париже прошлись под «Катюшу».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами