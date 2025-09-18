На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Демонстранты в Париже прошлись маршем под советскую «Катюшу»

ТАСС: протестующие в Париже пронесли транспаранты с гербом СССР под «Катюшу»
true
true
true
close
Benoit Tessier/Reuters

Тысячи демонстрантов в Париже, которые протестуют против предложенных правительством мер жесткой экономии, прошлись маршем под музыку из советской песни «Катюша». Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Корреспондент агентства также рассказал, что среди присутствующих шли молодые люди в футболках с советским гербом и надписью «СССР».

Французская газета Le Figaro со ссылкой на Всеобщую конфедерацию труда (CGT) сообщила, что по всей Франции в протестах приняли участие «более миллиона человек». При этом за пределами Парижа во второй половине дня власти насчитали 282 477 участников протестов.

Также, по данным CGT, во время последних демонстраций против пенсионной реформы в 2023 году профсоюзы заявляли о количестве демонстрантов от 900 тысяч до 3,5 миллионов человек.

Масштабные акции протеста во Франции проходят под лозунгом «Заблокируем все». Они проводятся на фоне недовольства населения страны мерами жесткой экономии, предложенными правительством страны.

Ранее Лавров рассказал, почему надел свитер с надписью «СССР» на саммит России и США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами