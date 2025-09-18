ТАСС: протестующие в Париже пронесли транспаранты с гербом СССР под «Катюшу»

Тысячи демонстрантов в Париже, которые протестуют против предложенных правительством мер жесткой экономии, прошлись маршем под музыку из советской песни «Катюша». Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Корреспондент агентства также рассказал, что среди присутствующих шли молодые люди в футболках с советским гербом и надписью «СССР».

Французская газета Le Figaro со ссылкой на Всеобщую конфедерацию труда (CGT) сообщила, что по всей Франции в протестах приняли участие «более миллиона человек». При этом за пределами Парижа во второй половине дня власти насчитали 282 477 участников протестов.

Также, по данным CGT, во время последних демонстраций против пенсионной реформы в 2023 году профсоюзы заявляли о количестве демонстрантов от 900 тысяч до 3,5 миллионов человек.

Масштабные акции протеста во Франции проходят под лозунгом «Заблокируем все». Они проводятся на фоне недовольства населения страны мерами жесткой экономии, предложенными правительством страны.

Ранее Лавров рассказал, почему надел свитер с надписью «СССР» на саммит России и США.