Во Франции число задержанных на акциях протеста превысило 300 человек

Глава МВД Ретайо: во Франции полиция задержала 309 человек на акциях протеста

Во Франции сотрудники правоохранительных органов задержали более 300 человек на акциях протеста против планов властей сократить расходы на социальные нужды. Об этом сообщил глава МВД Брюно Ретайо, трансляцию выступления которого вел телеканал BFMTV.

«По всей стране были задержаны 309 человек, в том числе 134 взяты под стражу», — сообщил он.

Ретайо отметил, что в манифестациях приняли участие 7,3 тыс. «радикально настроенных лиц». По словам министра, им не удалось блокировать Францию.

До этого сообщалось, что в протестных акциях, которые состоялись в республике 18 сентября, приняли участие более полумиллиона человек. В Париже в демонстрациях участвовали 55 тысяч человек.

Ранее во Франции протестующие заблокировали завод по производству вооружений.