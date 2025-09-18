На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт объяснил, почему Байдена не приглашают на публичные выступления

Профессор Коробков: Байден оказался невостребован после отставки
Leah Millis/Reuters

Профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков в беседе с aif.ru объяснил, почему экс-президента США Джо Байдена не приглашают на публичные выступления.

«Задайте себе вопрос — хотели бы вы слушать Байдена? Насколько это было бы интересно? Он и в молодости не блистал красноречием, а сейчас к этому прибавляется самая откровенная деменция, которую признали демократы. Приглашать Байдена, предлагая ему сотни тысяч долларов за каждое выступление, мало кто готов», — сказал эксперт.

Вторая причина невостребованности бывшего главы Белого дома в том, что большая доля демократов винит его в сокрушительном поражении, которое партия потерпела в прошлом году, продолжил Коробков.

Кроме того, по его словам, имеет место ожесточенная борьба между пожилым руководством демократов, которые в основном центристы, и молодежью, которые находятся «на леворадикальном фланге партии».

Как сообщает The Wall Street Journal, компании не спешат приглашать Байдена в качестве платного спикера из-за его непопулярности, а также опасений ответных шагов со стороны действующего американского лидера Дональда Трампа.

В публикации утверждается, что стоимость выступлений может варьироваться от $300 тыс. до $500 тыс. Последняя сумма, которую заплатили бывшему президенту США, была ниже минимальной планки.

Ранее Байдену провели операцию.

