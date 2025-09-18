На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РФ оценили сроки восстановления отношений с Финляндией

Спецпредставитель Иванов: РФ и Финляндия не наладят отношения в ближайшее время
Shutterstock

Двусторонние отношения РФ и Финляндии в ближайшем будущем не наладятся. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС заявил специальный представитель российского лидера по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Он рассказал, что во времена Советского Союза ему довелось жить и работать в Финляндии. По словам Иванова, в то время отношения между двумя странами «были диаметрально противоположными нынешним».

«Сейчас их (отношений — «Газета.Ru») практически не существует», — отметил спецпредставитель президента.

Он выразил уверенность, что Москва и Хельсинки не смогут наладить отношения в течение ближайших десятилетий. В том числе из-за того, что Финляндия является страной — членом НАТО и активно призывает к укреплению восточного рубежа.

Как сказал Иванов, решение испортить отношения с РФ было принято финским правительством. Из-за этого страдают обычные граждане, подчеркнул спецпредставитель главы государства.

«Доносятся стоны и жалобы [жителей Финляндии], особенно из юго-восточной Финляндии, где происходит обезлюживание, потому что там делать нечего без российских туристов, все рухнуло», — добавил он.

При этом Иванов считает, что со временем Хельсинки осознают, что поддерживать добрососедские отношения с Москвой намного выгоднее, чем вступать в конфронтацию.

Ранее финский журналист рассказал о последствиях антироссийской политики Хельсинки.

