Зеленский подписал закон о ратификации столетнего партнерства с Британией

Зеленский подписал закон о ратификации столетнего партнерства с Великобританией

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации столетнего соглашения о партнерстве с Великобританией, которое предусматривает ежегодную военную помощь и другое сотрудничество. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

Соответствующий документ определяет долгосрочные рамки сотрудничества двух государств в сфере безопасности, обороны, экономики, науки, технологий и культуры.

Великобритания обязуется ежегодно оказывать Украине военную помощь в размере £3 млрд «столько времени, сколько потребуется». Также за Великобританией закрепляется статус приоритетного партнера для украинского энергетического сектора, стратегий по добыче важнейших полезных ископаемых и производства «зеленой» стали.

В тексте документа предусмотрены положения, направленные на поэтапное облегчение перемещений граждан, совместное сотрудничество в сфере миграционной политики, борьбу с «информационными манипуляциями» и развитие культурных обменов.

Ранее в Британии усомнились в скором разрешении конфликта на Украине.