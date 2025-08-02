Глава МИД Британии Лэмми: конфликт на Украине не будет урегулирован за год

Вооруженный конфликт на Украине вряд ли будет разрешен в течение одного года. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в интервью местной газете The Guardian.

Таким образом он ответил вопрос журналиста о том, как британское правительство видит развитие ситуации на Украине.

«Я подозреваю, что через год переговоры будут продолжаться. Вопрос в том, насколько серьезно Россия настроена на эти переговоры»,— сказал дипломат.

1 августа президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме заявил, что основной целью урегулирования конфликта на Украине является искоренение причины кризиса. Кроме того, Киев должен признать российскими четыре новых региона, отказаться от планов вступления в НАТО и не размещать на своей территории ядерное оружие.

Ранее Spiegel рассказала об имеющихся в Кремле трех планах по Украине.