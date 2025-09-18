На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Евросоюзе растет недовольство Каллас из-за ее позиции по России

Politico: в Евросоюзе растет недовольство Каллас из-за позиции по России и Газе
true
true
true
close
Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix/Reuters

В Евросоюзе растет раздражение из-за позиции главы евродипломатии Каи Каллас по ключевым вопросам международного характера. Об этом пишет газета Politico.

По информации издания, Каллас критикуют за ястребиную позицию в отношении России и ситуации в секторе Газа, в которой она заходит слишком далеко. Издание цитирует анонимного чиновника, который заявил, что «если вы не справляетесь со своей работой, ее будет делать кто-то другой».

В материале также отмечается, что работа Каллас на занимаемой должности в целом не произвела впечатления на ее коллег из Еврокомиссии.

До этого глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что посылает ясный сигнал России о том, что она не сможет победить в конфликте на Украине. По ее словам, послание для России остается ясным и основано на том, что она якобы не сможет одержать верх в конфликте с Украиной. Москва должна вывести войска и начать переговоры с Киевом, считает глава дипломатии ЕС.

Ранее Мария Захарова назвала Каллас «критически безграмотной».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами