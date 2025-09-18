В Евросоюзе растет недовольство Каллас из-за ее позиции по России

В Евросоюзе растет раздражение из-за позиции главы евродипломатии Каи Каллас по ключевым вопросам международного характера. Об этом пишет газета Politico.

По информации издания, Каллас критикуют за ястребиную позицию в отношении России и ситуации в секторе Газа, в которой она заходит слишком далеко. Издание цитирует анонимного чиновника, который заявил, что «если вы не справляетесь со своей работой, ее будет делать кто-то другой».

В материале также отмечается, что работа Каллас на занимаемой должности в целом не произвела впечатления на ее коллег из Еврокомиссии.

До этого глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что посылает ясный сигнал России о том, что она не сможет победить в конфликте на Украине. По ее словам, послание для России остается ясным и основано на том, что она якобы не сможет одержать верх в конфликте с Украиной. Москва должна вывести войска и начать переговоры с Киевом, считает глава дипломатии ЕС.

Ранее Мария Захарова назвала Каллас «критически безграмотной».