Мария Захарова назвала Каллас «критически безграмотной»

Захарова назвала главу МИД ЕС Каллас безграмотной из-за слов о технологиях РФ
Александр Кряжев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала главу МИД ЕС Каю Каллас «безграмотной» из-за слов о том, что в технологическом развитии Россия отстает от Китая.

По словам Каллас, «достижения [КНР] в социальных науках уступают русским, которые, в свою очередь, не так сильны в технологиях, но преуспевают в социальных науках».

«Если Россия «не так сильна в технологиях», кто же построил Крымский мост? Кто запускает ракеты с космодрома «Восточный»? Кто создал «Орешник»? И так далее, и тому подобное», — ответила на слова Каллас Захарова.

Также она отметила, что управление миллиардным населением Китая требует существенного развития «социальных наук».

«Критически безграмотная Каллас», — добавила дипломат.

До этого Кая Каллас заявила, что РФ должна заплатить репарации, чтобы вернуть замороженные активы.

По данным издания Nikkei, с 24 февраля 2022 года Евросоюз и страны «большой семерки» в рамках санкционной политики заблокировали около €300 млрд ($328 млрд) активов российского центрального банка на своей территории.

Ранее Каю Каллас пристыдили из-за Украины.

