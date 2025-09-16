Европарламент проголосует по двум вотумам недоверия фон дер Ляйен

Европарламент (ЕП) проведет дебаты и голосование по вотуму недоверия главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен во время пленарной сессии 6-9 октября. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на письмо председателя ЕП Роберты Метсолы.

Отмечается, что отдельные вотумы недоверия в адрес главы ЕК подали две политические группы Европарламента — крайне правые «Патриоты Европы» и левые. Этот шаг был сделан через несколько часов после того, как фон дер Ляйен выступила со своим ежегодным обращением о положении дел в ЕС.

В публикации говорится, что «Патриоты Европы» обвиняют фон дер Ляйен в отсутствии прозрачности и подотчетности проводимой ЕК политики, а также критикуют заключенное между ЕС и США торговое соглашение. Левые также не одобряют торговую политику Еврокомиссии, но уделяют больше внимания бездействию ЕС на фоне войны Израиля в секторе Газа.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что глава ЕК должна покинуть свой пост из-за милитаристских взглядов. Орбан обратил внимание на то, что после инцидента с беспилотниками в воздушном пространстве Польши глава ЕК выступила с резкой провоенной политической речью, в которой, в частности, прозвучали угрозы урезать финансирование ЕС любому, кто откажется следовать линии Брюсселя. Орбан, говоря о предстоящих дебатах в ЕП, подчеркнул, что «перемены грядут, хотим мы этого или нет».

Ранее во Франции обвинили фон дер Ляйен в намерении ввязать ЕС в войну.