На фон дер Ляйен подали в суд за клевету

Румынский евродепутат Георге Пиперей, который до этого инициировал вотум недоверия главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, подал на нее в суд за клевету, потому что она намекнула, что он якобы выполнял приказы из России. Об этом пишет газета Politico.

В публикации говорится, что из-за представителя правой группы «Европейские консерваторы и реформисты», который подал в суд, глава Еврокомиссии решила «лично напасть» на него во время дебатов по вотуму недоверия в связи с обвинениями в коррупции при закупках вакцин от COVID-19.

Румынский депутат требует личных извинений из-за высказываний фон дер Ляйен. На данный момент судебная инстанция еще не приняла решения о приемлемости иска.

До этого стало известно, что Европарламент проведет дебаты и голосование по вотуму недоверия Урсуле фон дер Ляйен во время пленарной сессии 6-9 октября.

Отдельные вотумы недоверия в адрес главы ЕК подали две политические группы Европарламента — крайне правые «Патриоты Европы» и левые. Этот шаг был сделан через несколько часов после того, как фон дер Ляйен выступила со своим ежегодным обращением о положении дел в ЕС.

