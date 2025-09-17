Лавров исключил присутствие Европы за столом переговоров по Украине

Лавров: Европе нечего делать за столом переговоров по Украине из-за ее позиции

Европа пытается отвоевать себе место за столом переговоров по событиям на Украине, но учитывая ее подход, делать ей там нечего. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, чьи слова приводит РИА Новости.

«Европа явно пытается достаточно беспардонно отвоевать себе место за столом переговоров, хотя с позиции, которую она исповедует, - реваншизма и нанесения России стратегического поражения, за столом переговоров, конечно, делать нечего», — сказал глава МИД РФ.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает необходимым участие Европы в дальнейших переговорах по украинскому урегулированию наряду с Россией, США и Украиной. Он объяснил важность участия Европы в урегулировании тем, что это напрямую касается безопасности европейских государств и их граждан.

Французский лидер подчеркнул, что будет отстаивать эту позицию и в дальнейшем.

Ранее в МИД РФ заявили о ежедневном саботаже договоренностей России и США.