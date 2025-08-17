Макрон заявил о необходимости участия Европы в переговорах по Украине

Макрон: Европа должна участвовать в переговорах вместе с РФ, США и Украиной

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает необходимым участие Европы в дальнейших переговорах по украинскому урегулированию наряду с Россией, США и Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

«Я намерен отстаивать идею, что на следующих саммитах за столом переговоров должна быть не только Украина, но и Европа», — подчеркнул политик.

Он подчеркнул, что участие Европы в урегулировании конфликта крайне важно, поскольку речь напрямую касается безопасности европейских государств и их граждан.

Макрон также отметил, что в ходе предстоящей встречи президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтон европейские политики будут отстаивать не только интересы Украины, но и собственные.

До этого стало известно, что Макрон 18 августа отправится в США вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским для проведения переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом. Целью данной поездки является продолжение координации усилий между Вашингтоном и европейскими государствами для достижения «справедливого и прочного мира».

Ранее Макрон заявил, что Украина может признать факт утраты территорий в рамках мирного договора.