В МИД РФ заявили о ежедневном саботаже договоренностей России и США

Противники мира на Украине в ежедневном режиме саботируют договоренности России и Соединенных Штатов об урегулировании конфликта. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, чьи слова приводит ТАСС.

«Прошло больше месяца после Анкориджа, и не было дня, когда бы противники движения к миру и сторонники продолжения «войны до последнего украинца» не занимались целенаправленным, скоординированным саботажем этих договоренностей», — заявил он.

До этого Рябков также заявлял, что подход администрации американского президента Дональда Трампа в вопросе урегулирования конфликта на Украине основан на здравом смысле. Он добавил, что российской стороне не все нравится в позиции Вашингтона, но по другому и не может быть. Однако то, что происходит сейчас — это «задний ход, на который изо всех сил жмут противники урегулирования, противники Трампа, их немало и внутри США, и в европейских столицах».

Отдельно замминистра сообщал, что Москва и Вашингтон планируют провести до конца осени новую встречу по проблемным вопросам в отношениях.

Ранее Зеленский анонсировал гарантии безопасности для Украины.