МО: Киев пытается выдать атаку ВС РФ по ВСУ за удар по гражданскому объекту

Киев снова попытался выдать уничтожение Вооруженными силами РФ военных целей на Украине за поражение якобы «гражданской гуманитарной миссии по разминированию». Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, средства воздушной разведки ВС РФ обнаружили в Черниговской области боевые подразделения БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые готовились запустить на территорию России ударные беспилотники.

С помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» был нанесен высокоточный удар по машинам с пусковыми установками БПЛА, в результате чего ВСУ потеряли до 10 военных и восемь автомобилей.

«Киевский режим в очередной раз попытался представить уничтожение законных военных целей в пункте подготовки и запуска БПЛА ВСУ как поражение якобы «гражданской гуманитарной миссии по разминированию», — отмечается в сообщении.

В конце августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения о повреждении здания представительства ЕС в Киеве, заявила, что ВС РФ наносят удары исключительно по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ, а повреждения гражданской инфраструктуры являются следствием работы украинских систем противовоздушной обороны или средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее Киев обвинил РФ в ударе по Сумам, чтобы сорвать переговоры Путина и Трампа.