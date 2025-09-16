В Индии допустили, что Моди встретится с Трампом на полях саммита АСЕАН

The Pioneer: Моди может провести встречу с Трампом на полях саммита АСЕАН

Премьер-министр Индии Нарендра Моди может провести встречу с президентом США Дональдом Трампом на полях 47-го саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре. Об этом сообщила индийская газета The Pioneer.

«В этом году саммит АСЕАН, который пройдет в Куала-Лумпуре с 26 по 28 октября, может стать единственной возможностью личной встречи Трампа и Моди до конца года», — говорится в материале.

Издание добавило, что Трамп уже подтвердил свое участие в саммите. При этом о визите Моди в столицу Малайзии пока не объявлялось. Однако, по информации дипломатических источников газеты, сейчас идет подготовка к возможной встрече главы индийского кабмина и американского лидера.

6 августа Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины на товары из Индии в размере 25% из-за закупки ею российской нефти. Таким образом размер американских пошлин для индийских товаров составил 50%.

27 августа издание The Economic Times сообщило, что власти Индии начали разрабатывать экономическую стратегию, которая поможет смягчить последствия от 50%-ных пошлин США. В материале говорилось, что в настоящее время официальный Нью-Дели проводит встречи на высшем уровне для оценки экономической ситуации, однако представители власти исключили возможность каких-либо ответных мер.

Ранее в США раскритиковали Моди за сотрудничество с Россией и Китаем.