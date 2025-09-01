На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США раскритиковали Моди за сотрудничество с Россией и Китаем

Советник Наварро: не понимаю, зачем Моди сотрудничает с Путиным и Си Цзиньпином
Александр Кряжев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Советник президента США по торговым и экономическим вопросам Питер Наварро раскритиковал премьер-министра Индии Нарендру Моди за сотрудничество с лидерами РФ и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Об этом он заявил телеканалу Fox News.

«Знаете, Моди — отличный лидер, я не понимаю, зачем он водится с Путиным и Си Цзиньпином, когда его страна — крупнейшая демократия в мире», — сказал он.

Советник подчеркнул, что пока элитные слои Индии якобы получают выгоду из этого сотрудничества, обычные люди сталкиваются с экономическими трудностями из-за санкций.

До этого премьер-министр Индии назвал отличной состоявшуюся на полях саммита ШОС встречу с главой РФ. Моди отметил, что в ходе переговоров он обменялся с Путиным мнениями по региональным и глобальным вопросам, включая урегулирование конфликта на Украине.

В ходе встречи индийский лидер заявил, что тесное сотрудничество с Россией имеет большое значение для обеспечения глобальной стабильности и процветания.

Ранее в Кремле объяснили введение США санкций против Индии.

