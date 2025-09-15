В Совфеде назвали «чистой воды провокацией» инциденты с БПЛА в Польше и Румынии

Инциденты с беспилотниками в Польше и Румынии являются провокациями с целью испортить отношения России и США. Такое мнение «Ленте.ру» высказал заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

«История с беспилотниками, с моей точки зрения — чистой воды провокация для того, чтобы осложнить российско-американские отношения в том числе, для того, чтобы со странами Европейского союза была еще больше вероятность эскалации», — заявил Климов.

13 сентября в министерстве обороны Румынии заявили, что воздушное пространство республики было нарушено БПЛА. Как сообщили в ведомстве, летательный аппарат был обнаружен двумя истребителями F-16, поднятыми для мониторинга ситуации в небе. Самолеты отследили его примерно до 20 км юго-западнее села Килии Веке, но впоследствии беспилотник исчез с радаров.

10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что военнослужащие страны зафиксировали не менее 23 беспилотников, нарушивших воздушное пространство республики. Несколько из них были уничтожены. Глава правительства страны обвинил в произошедшем Москву и запросил консультацию союзников, согласно четвертой статье Устава НАТО.

