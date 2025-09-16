На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Володин прокомментировал инцидент с беспилотниками в Польше

Володин назвал инцидент с БПЛА в Польше провокацией
WarNewsPL/X

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин во время пленарного заседания назвал инцидент с беспилотными летательными аппаратами в Польше провокацией, передает ТАСС.

«Откуда [БПЛА] прилетели? С Украины прилетели. Прилетели незаряженные все. Почему? Потому что провокация», — сказал он.

Володин подчеркнул, что страны Европы «придумывают новые пугалки», чем является и ситуация в Польше.

«Привели [себя] в состояние боевой готовности, начались разговоры о том, что Россия, видите ли, хочет их завоевать. Кому они нужны?» — задался он вопросом.

16 сентября белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не имеет никакого отношения к беспилотникам, которые залетают в Польшу или Литву.

10 сентября на территории Польши было зафиксировано падение около 20 БПЛА. Власти Польши и представители Организации Североатлантического договора (НАТО) возложили ответственность за данный инцидент на Россию.

Кроме того, на днях в европейских дипломатических кругах выразили обеспокоенность в связи со сдержанной реакцией президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на инцидент, связанный с падением БПЛА в Польше.

Ранее в России допустили новый раздел Польши.

