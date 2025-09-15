На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт объяснил, что под собой подразумевают слова Трампа о санкциях против РФ

Политолог Блохин: Трамп балансирует между радикалами в США и Москвой
Kevin Lamarque/Reuters

Политолог-американист Константин Блохин в беседе с Общественной Службой Новостей прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о готовности продолжить санкционное давление на Москву, при условии, что Европа прекратит закупать российскую нефть.

По мнению эксперта, подобные высказывания американского лидера — это попытка отсрочить введение антироссийских рестрикций под видом ужесточения политического курса. Вашингтон заинтересован в налаживании отношений с Москвой, однако из-за конфликта на Украине не может реализовать свои намерения, отметил он.

«Ему, с одной стороны, надо быть жестким в отношениях с Россией, чтобы угодить всяким русофобам-ястребам в США. А с другой стороны, нужно реально иметь возможность для нормализации отношений с Россией, — сказал Блохин.

13 сентября Трамп направил странам Североатлантического альянса письмо, в котором написал, что готов ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены альянса должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть.

Ранее в Москве напомнили, что Европа продолжает зависеть от российских энергоносителей.

