Индия и США возобновят торговые переговоры, несмотря на напряженность из-за нефти РФ

Представители США прибудут в Индию вечером 15 сентября для обсуждения торгового соглашения. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Отмечается, что после нескольких недель перерыва стороны решили возобновить переговоры, несмотря на напряженность в отношениях из-за закупок Индией российской нефти. Министр торговли и промышленного развития Индии Сунил Бартвал сообщил, что обе стороны позитивно настроены в отношении вопросов, которые будут обсуждаться на этих переговорах.

В публикации говорится, что в ближайшие недели также состоится разговор президента США Дональда Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

6 августа Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины на товары из Индии в размере 25% из-за закупки ею российской нефти. Таким образом размер американских пошлин для индийских товаров составил 50%.

Как сообщило издание The Economic Times, власти Индии начали разрабатывать экономическую стратегию, которая поможет смягчить последствия от 50%-ных пошлин США. В материале говорится, что в настоящее время официальный Нью-Дели проводит встречи на высшем уровне для оценки экономической ситуации, однако представители власти исключили возможность каких-либо ответных мер. Рассматриваются меры по поддержке экспорта, а также создание свободных экономических зон.

Ранее сообщалось, что Индия может сократить закупки российской нефти из-за пошлин Трампа.