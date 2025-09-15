На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Индия и США возобновят торговые переговоры, несмотря на напряженность из-за нефти РФ

Bloomberg: представители США прибудут в Индию для обсуждения торговой сделки
close
Depositphotos

Представители США прибудут в Индию вечером 15 сентября для обсуждения торгового соглашения. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Отмечается, что после нескольких недель перерыва стороны решили возобновить переговоры, несмотря на напряженность в отношениях из-за закупок Индией российской нефти. Министр торговли и промышленного развития Индии Сунил Бартвал сообщил, что обе стороны позитивно настроены в отношении вопросов, которые будут обсуждаться на этих переговорах.

В публикации говорится, что в ближайшие недели также состоится разговор президента США Дональда Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

6 августа Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины на товары из Индии в размере 25% из-за закупки ею российской нефти. Таким образом размер американских пошлин для индийских товаров составил 50%.

Как сообщило издание The Economic Times, власти Индии начали разрабатывать экономическую стратегию, которая поможет смягчить последствия от 50%-ных пошлин США. В материале говорится, что в настоящее время официальный Нью-Дели проводит встречи на высшем уровне для оценки экономической ситуации, однако представители власти исключили возможность каких-либо ответных мер. Рассматриваются меры по поддержке экспорта, а также создание свободных экономических зон.

Ранее сообщалось, что Индия может сократить закупки российской нефти из-за пошлин Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами