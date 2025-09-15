Глава МИД Китая прибыл в Польшу из-за ситуации на границе с Белоруссией

Глава МИД Китая Ван И приехал в Варшаву, где он обсудит с руководством Польши закрытие границы с Белоруссией. Об этом РИА Новости сообщил представитель польского дипломатического ведомства.

«Среди прочих будет поднят вопрос закрытия границы с Белоруссией», — сказал собеседник агентства.

По его словам, граница с Белоруссией — это важная точка на пути товарообмена между Российской Федерацией и Китаем. Собеседник агентства добавил, что Пекин является очень важным партнером и для Москвы, и для Минска.

«Подавляющее большинство товаров, которые въезжают в Польшу, а далее во все страны Евросоюза из Белоруссии железнодорожным путем, это товары китайского происхождения», — отметил он.

Польша в ночь на 12 сентября закрыла границу с Белоруссией. Премьер-министр Польши Дональд Туск обосновал это решение «интересами безопасности», пояснив, что в пятницу начинается активная фаза военных учений РФ и Белоруссии «Запад-2025». Также он заявил, что еще одной причиной решения стал арест в Белоруссии подозреваемого в шпионаже гражданина Польши.

Ранее на границе Польши и Белоруссии заметили российские «Искандеры».