На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Китая прибыл в Польшу из-за ситуации на границе с Белоруссией

Глава МИД Китая прибыл в Польшу обсудить закрытие границы с Белоруссией
true
true
true
close
IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Глава МИД Китая Ван И приехал в Варшаву, где он обсудит с руководством Польши закрытие границы с Белоруссией. Об этом РИА Новости сообщил представитель польского дипломатического ведомства.

«Среди прочих будет поднят вопрос закрытия границы с Белоруссией», — сказал собеседник агентства.

По его словам, граница с Белоруссией — это важная точка на пути товарообмена между Российской Федерацией и Китаем. Собеседник агентства добавил, что Пекин является очень важным партнером и для Москвы, и для Минска.

«Подавляющее большинство товаров, которые въезжают в Польшу, а далее во все страны Евросоюза из Белоруссии железнодорожным путем, это товары китайского происхождения», — отметил он.

Польша в ночь на 12 сентября закрыла границу с Белоруссией. Премьер-министр Польши Дональд Туск обосновал это решение «интересами безопасности», пояснив, что в пятницу начинается активная фаза военных учений РФ и Белоруссии «Запад-2025». Также он заявил, что еще одной причиной решения стал арест в Белоруссии подозреваемого в шпионаже гражданина Польши.

Ранее на границе Польши и Белоруссии заметили российские «Искандеры».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами