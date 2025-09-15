Американист рассказал о реакции Трампа на инцидент с беспилотниками в Румынии и Польше

Европейские ястребы используют любой повод, чтобы перетянуть президента США Дональда Трампа на свою сторону и заставить его усилить поддержку Украине, но пока что все их усилия не увенчались успехом. Об этом «Газете.Ru» заявил американист, политолог Малек Дудаков.

«Страны Европы стремятся полностью разрушить переговорный трек, который, постепенно налаживается между Россией и Соединенными Штатами. Однако пока что все попытки европейцев заканчиваются скорее фиаско. Тут можно вспомнить, как в августе обсуждали введение каких-то колоссальных вторичных тарифов и санкций, чего не случилось. Сейчас же ЕС пробует новую историю с якобы российскими БПЛА в воздушном пространстве Польши и Румынии», — пояснил американист.

По реакции Трампа понятно, что он «отмахнулся» от инцидента с беспилотниками и не считает его чем-то важным. По мнению Дудакова, на этом история, скорее всего, и закончится.

«Я не думаю, что стоит ждать каких-то серьезных решений со стороны США относительно данного инцидента с беспилотниками. Вашингтон не поддержит идею с введением бесполетной зоны. Видно, что Трамп и его команда нашли легкий способ отвечать на любую критику и давление со стороны европейцев — если они хотят вводить санкции против России, то пускай сами это делают. Однако европейцы на серьезные шаги пойти не могут», — заключил американист.

Газета Financial Times сообщила, что президент США Дональд Трамп ничего не ответил журналистам о беспилотниках, упавших в Польше. Все официальные запросы по инциденту, отправленные в Белый дом и госдепартамент США, также остались без комментариев.

Ранее в США призвали не вводить бесполетную зону над Украиной.