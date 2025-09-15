На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко заявил, что не рассчитывает на возобновление диалога Белоруссии и Польши

Сергей Бобылев/РИА Новости

Белоруссия не питает иллюзий относительно скорого возобновления диалога с Польшей после прихода к власти президента Кароля Навроцкого. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в интервью российскому журналу «Разведчик».

«Мы не питаем иллюзий относительно скорого возобновления диалога», — сказал он.

При этом Лукашенко отметил, что «одним из лозунгов пана Навроцкого был «Польша прежде всего». Белорусский лидер указал, что Минск понимает, что «на этой теме во время предвыборной гонки было удобно набирать очки».

«Но мы знаем, что польский народ хочет развивать отношения с нашей страной. Поляки и белорусы не враги друг другу», — подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что Навроцкий — убежденный сторонник НАТО и союза с Соединенными Штатами, поэтому вряд ли отступит от своих убеждений.

«Не приходится ждать, что будет как прежде. Но мы надеемся, что у польских коллег возобладают политические мудрость и здравомыслие», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко выразил надежду, что Варшава сможет объективно оценивать ситуацию в Белоруссии и перестанет вмешиваться во внутренние дела Минска. Он назвал важным умение «находить пути для решения проблем, а не создавать новые».

«Мы должны строить мосты, а не стены, чего не скажешь о соседях», — резюмировал Лукашенко.

12 сентября глава МВД Польши Марчин Кервинский заявил, что закрытие границы Польши с Белоруссией имеет бессрочный характер, это необходимо для безопасности страны.

Также власти Польши установили колючую проволоку и заграждения в одном из пограничных пунктов пропуска с Белоруссией.

Ранее большинство стран ООН не поддержали обвинения против России из-за дронов в Польше.

