В Китае оценили идею Трампа ввести пошлины из-за закупок нефти из России

Власти Китая примут ответные меры, если страны — члены НАТО под давлением президента США Дональда Трампа попытаются ввести пошлины из-за закупок нефти из России. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает ТАСС.

По его словам, китайская сторона будет защищать свою безопасность и суверенитет, если ее интересы пострадают.

До этого стало известно, что американский лидер в письме к странам — членам НАТО предложил им ввести тарифы в диапазоне 50-100% на товары, импортируемые из Китая. По его словам, данное решение поспособствует прекращению украинского конфликта.

Он также повторил свое прежнее утверждение, что конфликт на Украине является результатом политики экс-президента США Джо Байдена и украинского президента Владимира Зеленского, а не нынешней администрации США. По мнению Трампа, кризис на Украине не случился бы, если бы он оставался президентом Соединенных Штатов.

Ранее Трамп высказался о судьбе США в случае отмены пошлин.