Премьер Эстонии призвал изъять замороженные активы России

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал европейских союзников по НАТО изъять замороженные активы России на «восстановление Украины». Об этом сообщает The Times.

«Кристен Михал призвал европейских союзников по НАТО начать совместные закупки оружия и изъять почти 200 миллиардов евро из замороженных российских государственных активов для финансирования восстановления Украины», — говорится в тексте.

До этого газета Politico писала о том, что страны ЕС могут передать Украине замороженные российские активы как репарационный кредит.

Журналисты отметили, что инициатива заключается в замене переведенных Украине денег обеспеченными ЕС долговыми расписками. По словам авторов материала, подобная идея может помочь Брюсселю решить «один из сложнейших вопросов» с начала конфликта.

3 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что возможная передача Украине замороженных активов России нанесет огромный вред всей международной экономике. По его словам, подобное решение также разрушит принципы финансовой деятельности.

Ранее стало известно, сколько потеряет Запад при конфискации российских активов.