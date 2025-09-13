Страны Запада могут вынудить Украину признать утраченные ею территории российскими. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений украинского правительства Родион Мирошник.

Дипломат отметил, что в настоящее время Киев «занимается поиском неких правовых кульбитов», говоря о невозможности признания территорий. Однако, по его словам, в случае отказа Запада от цели любой ценой ослабить Россию, этот вопрос отойдет на второй план.

«Поэтому, в общем-то, все западники сами принудят Украину признать это, если таковая, конечно, будет», — сказал Мирошник.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в резкой форме вновь отверг идею о каких-либо территориальных уступках России. По его словам, подобное решение станет «паузой» в конфликте. Украинский лидер отметил, что нужно не «временное затишье», а гарантированное завершение боевых действий, которое обеспечит безопасность Украины.

Ранее Путин оценил вопрос о гарантиях безопасности Украине в обмен на территории.