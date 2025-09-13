На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД допустили, что Запад вынудит Украину признать российскими утраченные территории

Мирошник: Запад вынудит Украину признать утраченные территории российскими
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Страны Запада могут вынудить Украину признать утраченные ею территории российскими. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений украинского правительства Родион Мирошник.

Дипломат отметил, что в настоящее время Киев «занимается поиском неких правовых кульбитов», говоря о невозможности признания территорий. Однако, по его словам, в случае отказа Запада от цели любой ценой ослабить Россию, этот вопрос отойдет на второй план.

«Поэтому, в общем-то, все западники сами принудят Украину признать это, если таковая, конечно, будет», — сказал Мирошник.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в резкой форме вновь отверг идею о каких-либо территориальных уступках России. По его словам, подобное решение станет «паузой» в конфликте. Украинский лидер отметил, что нужно не «временное затишье», а гарантированное завершение боевых действий, которое обеспечит безопасность Украины.

Ранее Путин оценил вопрос о гарантиях безопасности Украине в обмен на территории.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами