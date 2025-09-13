На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ростовской области явка на ДЭГ превысила 70%

ЦИК: 75% выбравших ДЭГ избирателей в Ростовской области уже проголосовали
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Почти 200 тыс., или 75%, избирателей в Ростовской области, зарегистрировавшихся на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) , уже приняли участие в выборах губернатора региона. Об этом сообщила пресс-служба ростовского избирательного комитета на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Выборы проходят легитимно, в спокойной обстановке», — прокомментировал ход голосования глава Облизбиркома Андрей Буров.

По его словам, сообщения о нарушениях на выборах пока не подтвердились.

Выборы губернатора области будут проходить в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября 2025 года. В них участвуют только два кандидата — Юрий Слюсарь, представляющий партию «Единая Россия», и Юрий Климченко, выдвинутый «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость». Еще три кандидатуры были отклонены. Это Евгений Бессонов (КПРФ), Сергей КосиновСправедливая Россия - Патриоты - За правду») и Денис Фраш (ЛДПР).

Ранее в РФ завели восемь уголовных дел из-за сообщений о происшествиях на выборах.

