В РФ завели уголовные дела из-за сообщений о происшествиях на выборах

Памфилова: восемь уголовных дел завели из-за сообщений о происшествиях в дни выборов

Восемь уголовных дел было возбуждено из-за сообщений о происшествиях на выборах. Об этом рассказала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, передает ТАСС.

«За последние сутки в территориальные органы МВД поступило 228 сообщений о происшествиях, связанных с выборами», — сказала она.

До этого глава ЦИК РФ рассказала, что за первые сутки выборов поступило восемь ложных сообщений о минировании.

Единый день голосования охватит 81 регион, где пройдет более пяти тысяч избирательных кампаний. Выборы проходят 12—14 сентября 2025 года. В их рамках планируется заместить около 47 тысяч мандатов и должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.

Дистанционное электронное голосование будет доступно для жителей 24 регионов. На данный момент более 1,6 миллиона человек выразили намерение воспользоваться для голосования федеральной онлайн-платформой.

Ранее в ЦИК рассказали о ситуации с выборами в Курской области.