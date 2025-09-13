На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Собянин поздравил москвичей с Днем города

Сергей Собянин поздравил москвичей с 878-летием столицы
true

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей с Днем города. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Дорогие москвичи! Поздравляю вас с Днем города! Сегодня Москве 878 лет», — сказал глава населенного пункта в видеообращении.

Он подчеркнул, что Москва является «сердцем русских земель». По словам Собянина, именно в столице во многом создается экономическая и интеллектуальная мощь России.

Как отметил мэр, на долю Москвы выпало немало суровых испытаний. Тем не менее город и его жители каждый раз одерживали победу, становясь только сильнее. Собянин выразил уверенность, что так произойдет и в наши дни, когда страна в очередной раз борется за свои суверенитет и безопасность.

Глава населенного пункта обратил внимание, что Москва является одним из самых больших городов в мире и способна составить конкуренцию другим лучшим столицам.

«Но, конечно, прежде всего, Москва — наш родной дом, с которым связано множество личных событий <...>. Москва щедро делится с каждым своей широкой душой и наша с вами задача — любить и беречь свой город, желать ему только добра и не только желать, но и созидать, благородно отдавая городу свои таланты, знания, учения и труд», — добавил мэр.

День города Москвы отмечается в первую или вторую субботу сентября. В 2025 году празднование пройдет 13 и 14 сентября.

Ранее «Газета.Ru» составила список мест и мероприятий, куда можно сходить в Москве в День города.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами