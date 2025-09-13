Собянин поздравил москвичей с Днем города

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей с Днем города. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Дорогие москвичи! Поздравляю вас с Днем города! Сегодня Москве 878 лет», — сказал глава населенного пункта в видеообращении.

Он подчеркнул, что Москва является «сердцем русских земель». По словам Собянина, именно в столице во многом создается экономическая и интеллектуальная мощь России.

Как отметил мэр, на долю Москвы выпало немало суровых испытаний. Тем не менее город и его жители каждый раз одерживали победу, становясь только сильнее. Собянин выразил уверенность, что так произойдет и в наши дни, когда страна в очередной раз борется за свои суверенитет и безопасность.

Глава населенного пункта обратил внимание, что Москва является одним из самых больших городов в мире и способна составить конкуренцию другим лучшим столицам.

«Но, конечно, прежде всего, Москва — наш родной дом, с которым связано множество личных событий <...>. Москва щедро делится с каждым своей широкой душой и наша с вами задача — любить и беречь свой город, желать ему только добра и не только желать, но и созидать, благородно отдавая городу свои таланты, знания, учения и труд», — добавил мэр.

День города Москвы отмечается в первую или вторую субботу сентября. В 2025 году празднование пройдет 13 и 14 сентября.

