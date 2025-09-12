ЕС выделит Украине €40 млн на подготовку к зиме

ЕС выделит Украине €40 млн на гуманитарную помощь в связи с наступлением холодов

Европейская комиссия (ЕК) сообщила о решении выделить дополнительное финансирование в размере €40 млн для Украины на гуманитарные нужды в связи с приближающейся зимой. Об этом пишет «Интерфакс».

Член ЕК по антикризисному управлению Аджа Лябиб указала на необходимость наращивания гуманитарной помощи и защиты наиболее уязвимых слоев населения в предстоящие холодные месяцы.

В коммюнике ЕК было разъяснено, что новая помощь направлена на укрепление готовности Украины к зимнему периоду и защиту гражданского населения от экстремальных холодов.

«Партнеры ЕС по гуманитарной помощи поставят материалы для строительства жилья, отремонтируют поврежденные дома и центры для перемещенных лиц», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что финансирование будет включать денежную помощь, топливо, отопительные приборы, а также пункты экстренного обогрева.

Особое внимание будет уделено уязвимым группам населения, таким как пожилые люди, дети, инвалиды и перемещенные семьи, проживающие в местах коллективного размещения.

Ранее Киев запросил у союзников $60 млрд на 2026 год.