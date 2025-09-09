Киев запросил у союзников $60 млрд на 2026 год

Шмыгаль: Киев хочет, чтобы союзники выделили $60 млрд на защиту Украины и Европы

Киев рассчитывает на выделение союзниками $60 млрд в 2026 году «для защиты Украины и Европы». Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль после заседания группы «Рамштайн», пишет Reuters.

9 сентября член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин предложила отказаться от выделения Украине $600 млн на безопасность. По ее оценке, американские налогоплательщики направили на поддержку Украины уже более $175 млрд. По мнению Грин, этого достаточно и страна больше не может «позволить себе финансировать иностранные войны».

2 сентября газета The New York Times писала, что Украина вынуждена рассчитывать на собственные силы для гарантий безопасности из-за сокращения американской военной помощи и неопределенности западных обещаний. По данным издания, Киев делает ставку на новую систему закупок американского оружия за счет европейских стран и развитие собственной оборонной промышленности. Однако сохраняются вопросы о финансовых возможностях Европы и проблемах Украины с нехваткой личного состава, отмечается в материале.

Ранее на Украине заявили о получении финпомощи от ЕС за счет российских активов.