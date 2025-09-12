На Камчатке открылись избирательные участки

На Камчатке открылись 178 участков для голосования на выборах губернатора

Избирательные участки открылись для голосования на выборах губернатора Камчатского края, которое продлится в течение 12, 13 и 14 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам председателя избирательной комиссии Камчатского края Инги Ирининой, в пятницу в 8:00 (23:00 четверга мск) во всех населенных пунктах региона открылись 178 постоянных избирательных участков.

«Проголосовать сегодня можно до 20:00 (11:00 мск)», — добавила Иринина.

В публикации отмечается, что за ходом голосования на выборах в единый день в Камчатском крае проследят более 600 наблюдателей.

До этого сообщалось, что «Единая Россия» открыла ситуационные центры для мониторинга хода выборов-2025. Федеральный ситуационный центр развернут в центральном исполкоме партии, аналогичные центры действуют во всех регионах, где проходят выборы. Партия подготовила 60 тыс. наблюдателей, которые следят за ходом голосования.

Ранее Памфилова рассказала о создании резервных помещений для голосования.