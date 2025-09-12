На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Филиппо призвал к импичменту Макрона из-за Польши

Филиппо: нужно объявить импичмент Макрону из-за отправки истребителей для Польши
Alexis Sciard/Global Look Press

Нужно объявить импичмент президенту Франции Эммануэлю Макрону, так как он планирует отправить истребители Rafale Польше для использования против России. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Макрон направляет три истребителя Rafale в Польшу для противодействия России. Он хочет войны! Нужен экстренный импичмент!» — написал он.

11 сентября французский лидер сообщил, что принял решение задействовать три истребителя Rafale для участия в защите воздушного пространства Польши и восточного фланга Европы совместно с союзниками по НАТО.

Это произошло после того, как в Польше зафиксировали не менее 23 беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны. Несколько из них были сбиты. Варшава обвинила в инциденте РФ и запросила консультацию союзников, согласно четвертой статье устава НАТО. Это первый случай сбития беспилотников над территорией страны.

В Кремле отказались комментировать произошедшее.

Ранее в Польше удивились помощи от Белоруссии во время инцидента с дронами.

Прилет дронов в Польшу
