Филиппо призвал к импичменту Макрона из-за Польши

Нужно объявить импичмент президенту Франции Эммануэлю Макрону, так как он планирует отправить истребители Rafale Польше для использования против России. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Макрон направляет три истребителя Rafale в Польшу для противодействия России. Он хочет войны! Нужен экстренный импичмент!» — написал он.

11 сентября французский лидер сообщил, что принял решение задействовать три истребителя Rafale для участия в защите воздушного пространства Польши и восточного фланга Европы совместно с союзниками по НАТО.

Это произошло после того, как в Польше зафиксировали не менее 23 беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны. Несколько из них были сбиты. Варшава обвинила в инциденте РФ и запросила консультацию союзников, согласно четвертой статье устава НАТО. Это первый случай сбития беспилотников над территорией страны.

В Кремле отказались комментировать произошедшее.

Ранее в Польше удивились помощи от Белоруссии во время инцидента с дронами.