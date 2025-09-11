На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог: США превращаются в перманентную горячую точку планеты

Политолог Дудаков: политическое насилие в США становится нормой
mwreck/Shutterstock/FOTODOM

США превращаются в перманентную горячую точку планеты, где политическое насилие становится нормой, а представители Демократической и Республиканской партий считают друг друга злейшими врагами. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог-американист Малек Дудаков, комментируя убийство республиканского блогера и общественного деятеля Чарли Кирка.

Эксперт указал на результаты одного из опросов, согласно которому половина общества в Соединенных Штатах опасается, что рано или поздно в стране может начаться полноценная гражданская война.

«В среднесрочной и долгосрочной перспективе этого исключать нельзя. А любая нестабильность в Америке будет становиться фактором нестабильности для всего остального мира», — сказал аналитик.

Он допустил, что гибель активиста — это попытка запугать всех, кто продвигает его повестку. Однако, по его словам, преступники вряд ли достигнут этой цели.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября в штате Юта в США. Активист выступал в кампусе университета, в него стреляли с расстояния около 800 метров и попали в шею.

Блогер умер в больнице после ранения, ему был 31 год, на его соцсети подписаны более 20 миллионов человек. Он выступал против военной помощи Украине и призывал к диалогу с Россией по урегулированию конфликта.

Трамп подписал указ о смертной казни для виновного в убийстве Кирка. До 14 сентября будут приспущены все государственные флаги в стране.

Ранее эпизод «Южного парка» с Чарли Кирком убрали из эфира.

