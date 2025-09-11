Венесуэла ввела в действие план активной обороны

Президент Венесуэлы и верховный главнокомандующий Национальными боливарианскими вооруженными силами (FANB) Николас Мадуро активировал план защиты страны. Об этом заявил сам политик в эфире телеканала Venezolana de Televisiоn.

«Сегодня в четверг мы информируем народ о запуске плана под названием «Независимость 200: активное сопротивление и неустанное наступление», — заявил Мадуро.

Глава государства объявил о начале реализации оперативных мер по всесторонней обороне страны, в которых примут участие вооруженные силы и народное ополчение. Он подчеркнул, что «коммуны организованы и готовы к выполнению задач на всех направлениях в любых нестандартных ситуациях».

Мадуро подчеркнул, что Венесуэла намерена отстаивать мир, достигнутый собственными усилиями, и выразил удовлетворение «патриотизмом абсолютного большинства венесуэльцев, которые со спокойствием, храбростью, стойкостью и непоколебимой верой отвергают имперские угрозы».

2 сентября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о ликвидации одиннадцати членов венесуэльского наркокартеля в результате операции, проведенной Военно-морским флотом США в международных водах. Республиканец отметил, что Венесуэла не прилагает достаточных усилий для борьбы с наркотрафиком. В ответ на это Мадуро заявил, что его страна столкнулась с наиболее ощутимой угрозой американского вторжения за последнее столетие и отдал приказ о мобилизации двадцати пяти тысяч военнослужащих.

Ранее Мадуро обвинил США в желании колонизировать Венесуэлу.