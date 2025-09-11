На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский обвинил мировое сообщество в бездействии перед лицом России

Зеленский недоволен, что мировое сообщество бездействует перед лицом России
Liesa Johannssen/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство, что Россия все еще не столкнулась с «жесткой реакцией мировых лидеров» на фоне своих «действий». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Заявлений более чем достаточно, но действий по-прежнему не хватает. Русские проверяют границы возможного. Они проверяют реакцию. Они внимательно следят за тем, как действуют вооруженные силы НАТО: что они могут делать, а чего пока не могут», — написал Зеленский.

Он напомнил, что в Белоруссии стартовали совместные с Россией военные учения. По его словам, это может быть частью «так сказать, плана подготовки». Президент Украины не уточнил, что имеет в виду.

Накануне Владимир Зеленский обвинил Россию в нарушении воздушного пространства Польши, назвав это новым уровнем эскалации. Это «чрезвычайно опасный прецедент для Европы», считает Зеленский. Он назвал ситуацию «очередным витком эскалации», когда объекты действовали в «воздушном пространстве НАТО».

Ранее глава МИД Украины обратился к Западу после нарушения воздушного пространства Польши.

