Украина назвала «грубым нарушением международного права» удар Израиля по Катару

Украина считает нарушением международного права удар ВС Израиля по представителям палестинского движения ХАМАС в Дохе 9 сентября. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, размещенном в Telegram-канале ведомства.

«Удар по территории государства, выступающего посредником в мирных переговорах по урегулированию в Секторе Газа, является грубым нарушением международного права и идет вопреки усилиям международного сообщества по деэскалации в регионе», — говорится в сообщении.

9 сентября в Дохе произошло несколько взрывов. Причиной стал удар израильских военных по штаб-квартире радикальной палестинской группировки ХАМАС, где в тот момент проходила встреча ее руководства.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили, что страна реализовала операцию против лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом напрямую Катар как место ее проведения в офисе не упомянули.

Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джасем Аль Тани заявил, что Доха оставляет за собой право ответить Израилю и не потерпит нарушений своего суверенитета.

Ранее в Новой Зеландии заявили, что Нетаньяху «сошел с ума».