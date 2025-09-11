На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Палата представителей США выделила крупную сумму на потенциальное оружие для Украины

NYT: в США выделили $400 млн на производство оружия по украинской программе
true
true
true
close
Mariam Zuhaib/AP

Палата представителей США выделила $400 млн на производство оружия по линии Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Об этом сообщает газета The New York Times.

За законопроект отдали голоса 231 конгрессмен, против проголосовали — 196.

Программа USAI предусматривает финансирование производства и закупку военной техники у оборонных предприятий. Впоследствии вооружения могут передать Украине. Однако отправка в республику произведенного оружия не происходит автоматически, а лишь по представлению министра обороны. То есть США могут оставить это оружие у себя.

9 сентября член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин предложила урезать военную помощь Украине. По ее оценке, американские налогоплательщики направили на поддержку Украины уже более $175 млрд и этого достаточно, а США больше не могут «позволить себе финансировать иностранные войны».

Ранее стало известно, сколько потратят США на Украину в 2026 году.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами