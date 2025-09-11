Палата представителей США выделила крупную сумму на потенциальное оружие для Украины

NYT: в США выделили $400 млн на производство оружия по украинской программе

Палата представителей США выделила $400 млн на производство оружия по линии Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Об этом сообщает газета The New York Times.

За законопроект отдали голоса 231 конгрессмен, против проголосовали — 196.

Программа USAI предусматривает финансирование производства и закупку военной техники у оборонных предприятий. Впоследствии вооружения могут передать Украине. Однако отправка в республику произведенного оружия не происходит автоматически, а лишь по представлению министра обороны. То есть США могут оставить это оружие у себя.

9 сентября член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин предложила урезать военную помощь Украине. По ее оценке, американские налогоплательщики направили на поддержку Украины уже более $175 млрд и этого достаточно, а США больше не могут «позволить себе финансировать иностранные войны».

