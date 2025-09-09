На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В конгрессе США предложили урезать помощь Украине

Конгрессвумен Грин предложила убрать из оборонного бюджета военную помощь Киеву
John Bazemore/AP

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин предложила отказаться от выделения Украине $600 млн на безопасность. Об этом она заявила в видеообращении, опубликованном в соцсети Х.

«Итак, моя первая поправка будет об исключении из акта о финансировании на национальную оборону 600 миллионов долларов на Украину», — сказала конгрессвумен.

По ее оценке, американские налогоплательщики направили на поддержку Украины уже более $175 млрд.

По мнению Грин, этого достаточно и страна больше не может «позволить себе финансировать иностранные войны».

В августе член палаты представителей конгресса заявила, что США предают интересы большинства американцев, продолжая оказывать финансовую поддержку Украине и Израилю.

Она отметила, что продолжение участия Вашингтона в конфликтах может привести к потере избирателей Республиканской партии, представляющих молодое поколение граждан.

До этого комитет сената США по ассигнованиям одобрил помощь Украине на $800 млн в 2026 году.

Ранее сообщалось, что Украина столкнется с нехваткой средств ПВО на фоне замедления поставок США.

