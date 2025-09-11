На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько потратят США на Украину в 2026 году

ТАСС: в США утвердили военный бюджет на 2026 год в размере $900 млрд
true
true
true
close
Depositphotos

Палата представителей Конгресса США утвердила военные расходы страны на 2026 год в размере почти $900 млрд, включая $400 млн на помощь Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Документ поддержал 231 законодатель, 196 высказались против.

Военные ассигнования Украине, согласно утвержденному военному бюджету, выделят по линии Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Согласно документу, Минобороны США будет заключать контракты с производителями военной техники, а не предоставляет ее напрямую из американских арсеналов.

Законодатели также добавили в документ положение, согласно которому Пентагон должен их уведомить, если администрация США решит отменить или приостановить оказание Украине помощи, которую ранее одобрил Конгресс.

Уточняется, что сенат Конгресса США рассматривает свою версию данного законопроекта. После его утверждения, итоговый документ будет дорабатываться в специальной комиссии, и только потом поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.

9 сентября член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин предложила урезать военную помощь Украине. По ее оценке, американские налогоплательщики направили на поддержку Украины уже более $175 млрд и этого достаточно, а США больше не могут «позволить себе финансировать иностранные войны».

Ранее сообщалось, что Киев запросил у союзников $60 млрд на 2026 год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами