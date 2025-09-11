Стало известно, сколько потратят США на Украину в 2026 году

ТАСС: в США утвердили военный бюджет на 2026 год в размере $900 млрд

Палата представителей Конгресса США утвердила военные расходы страны на 2026 год в размере почти $900 млрд, включая $400 млн на помощь Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Документ поддержал 231 законодатель, 196 высказались против.

Военные ассигнования Украине, согласно утвержденному военному бюджету, выделят по линии Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Согласно документу, Минобороны США будет заключать контракты с производителями военной техники, а не предоставляет ее напрямую из американских арсеналов.

Законодатели также добавили в документ положение, согласно которому Пентагон должен их уведомить, если администрация США решит отменить или приостановить оказание Украине помощи, которую ранее одобрил Конгресс.

Уточняется, что сенат Конгресса США рассматривает свою версию данного законопроекта. После его утверждения, итоговый документ будет дорабатываться в специальной комиссии, и только потом поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.

9 сентября член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин предложила урезать военную помощь Украине. По ее оценке, американские налогоплательщики направили на поддержку Украины уже более $175 млрд и этого достаточно, а США больше не могут «позволить себе финансировать иностранные войны».

Ранее сообщалось, что Киев запросил у союзников $60 млрд на 2026 год.