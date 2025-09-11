На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД РФ допустили снижение возраста мобилизации на Украине до 15 лет

Посол Мирошник допустил, что на Украине дойдут до мобилизации 15-летних
Илья Питалев/РИА Новости

Посол МИД России по особым поручениям по преступлениям Киева Родион Мирошник допустил, что Украина снизит планку мобилизационного возраста и в итоге дойдет до призыва 15-летних граждан. Его слова приводит ТАСС.

По словам Мирошника, сегодня на Украине считают подготовленными тех военных, которые прошли 42-дневную подготовку и были отправлены на передовую. Других ресурсов у Киева нет, отметил он.

«Поэтому существенно понижены планки состояния здоровья, возраста. Уж о желании и мотивации человека здесь вообще никто ничего не спрашивает. Поэтому живая сила — это единственный ценз, или единственная вещь, которую Украина может продать в отношениях с Западом. Деньги и вооружение поставляет Запад, а Украина может предоставить только живую силу», — сказал Мирошник.

Постепенно снижая планку, на Украине «дойдут и до пятнадцатилетних», которые будут мобилизованы в ВСУ, считает посол.

8 сентября Telegram-канал SHOT со ссылкой на российских хакеров сообщил, что власти Украины планируют экстренно мобилизовать более 122 тыс. человек из-за провала по всей линии фронта. При этом больше всего людей собираются набрать в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Ранее СМИ сообщили о начале подготовки к мобилизации женщин на Украине.

