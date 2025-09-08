Украинские власти планируют экстренно мобилизовать более 122 тысяч человек из-за провала по всей линии фронта. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на российских хакеров PalachPro, Killnet и Nessus.

«Украина экстренно мобилизует почти 122 тысячи человек из-за тотального провала на линии фронта. Больше всего народу загребут в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях. При этом Западная Украина отправит в войска в разы меньше», — говорится в сообщении.

Авторы Telegram-канала пишут, что мобилизация будет проводиться в семи областях и двух территориях. Так, в Днепропетровской области планируют набрать 22 500 человек, в Одесской области — 18 000 человек, в Харьковской области — 15 750 человек, в Киевской области — 14 200 человек, во Львовской области — 12 500 человек, в Волынской области — 8400 человек, в Ивано-Франковской области — 7850 человек. Кроме того, на подконтрольных украинской армии территориях Донецкой народной республики и Запорожской области планируют набрать по 11 800 и 10 900 человек соответственно.

Хакерам удалось выяснить информацию у украинского офицера. Они создали фейковый аккаунт 17-летней девочки, с помощью которого смогли втереться в доверие к военному. Тот пожаловался на невыносимые условия ВСУ на фронте и в тылу. Через переписку хакеры смогли внедрить вирус в телефон офицера и найти документы, которыми тот обменивался с другими офицерами ВСУ (Вооруженных сил Украины).

7 сентября офицер штурмовой бригады ВСУ рассказал газете Le Figaro, что украинская армия испытывает большие проблемы с личным составом на территории Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее пленный боец ВСУ объяснил, почему на Украине продолжается мобилизация.