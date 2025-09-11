WSJ узнала о недовольстве Трампа ударом Израиля по Катару

Президент США Дональд Трамп во время состоявшегося 9 сентября телефонного разговора с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху подверг критике нанесенный Израилем удар по Катару. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).

Трамп заявил израильскому премьеру, что решение атаковать Доху «не было мудрым». Глава Белого дома также выразил недовольство тем, что узнал об этой атаке не от Израиля, а от американских военных. Трамп отметил, что Израиль ударил по территории союзника Вашингтона, который выступал посредником на переговорах о завершении боевых действий в Газе. Израильский премьер в ответ заявил о небольшом окне возможностей для нанесения удара, поэтому им необходимо было воспользоваться.

По словам источника, следующий телефонный разговор Трампа и Нетаньяху прошел в более теплой атмосфере.

10 сентября премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джасем Аль Тани заявил, что Нетаньяху уничтожил всякую надежду на освобождение оставшихся в секторе Газа заложников после удара по переговорщикам палестинского движения ХАМАС в Дохе.

9 сентября в Дохе произошло несколько взрывов. Причиной стал удар израильских военных по штаб-квартире ХАМАС, где в тот момент проходила встреча руководства движения.

Ранее в США заявили, что правительство Нетаньяху вышло из-под контроля.