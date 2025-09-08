На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США начался суд над покушавшимся на жизнь Трампа во время игры в гольф

В США начался суд над обвиняемым в покушении на Трампа, когда тот играл в гольф
true
true
true
close
Nathan Howard/Reuters

Арестованный за покушение на президента США Дональда Трампа Райан Рут предстал перед судом, сообщает The Independent.

Суд рассчитывает, что судебный процесс над Райаном Рутом займет четыре недели, однако адвокаты ожидают, что им понадобится меньше времени.

Отбор присяжных займет три дня: адвокаты допросят три группы из 60 потенциальных присяжных. Они изберут 12 присяжных, еще четырех пригласят в качестве запасных. Вступительные слова участвующих в процессе сторон должны начаться 11 сентября, сразу после этого обвинение начнет изложение своей позиции.

15 сентября Рута задержали в Уэст-Палм-Бич, когда он проник с оружием на территорию гольф-клуба, где в это время находился Дональд Трамп. Преступник приблизился на несколько сотен метров к экс-президенту, прежде чем его заметили сотрудники секретной службы. После того как злоумышленник попытался скрыться, по нему открыли огонь и задержали. В кустах, где укрывался мужчина, был обнаружен автомат АК-47.

В сентябре 2024 года Руту было предъявлено обвинение в покушении.

Ранее обвиняемый в покушении на Дональда Трампа вызвал его на поединок.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами