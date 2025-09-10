В РФ оценили желание МАГАТЭ получить доступ ко всем объектам на Запорожской АЭС

Ульянов: притязания МАГАТЭ на получение доступа ко всем местам на ЗАЭС необоснованны

Притязания Секретариата Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на получение доступа ко всем местам на Запорожской АЭС необоснованны. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает ТАСС.

В то же время, по его словам, МАГАТЭ признало наличие давления Украины на российских сотрудников ЗАЭС.

Ульянов также отметил, что Украина переходит все мыслимые границы при атаках на ЗАЭС. Москва призывает МАГАТЭ дать жесткую и однозначную оценку этим атакам.

9 сентября директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что станции может остаться без энергоснабжения, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут наносить целенаправленные удары по объектам критической инфраструктуры. По его словам, сотрудники АЭС готовы реагировать на чрезвычайные ситуации.

6 сентября военные ВСУ с помощью беспилотников нанесли удар по учебно-тренировочному центру Запорожской АЭС. Атаке подвергся корпус «Г», в котором расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

Ранее Путин допустил сотрудничество на ЗАЭС совместно с США и Украиной.