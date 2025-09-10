Зеленский предложил Туску помощь после инцидента с беспилотниками в Польше

Зеленский обсудил с Туском, Стармером и Мелони инцидент с БПЛА в Польше

Украинский лидер Владимир Зеленский провел разговор относительно инцидента с БПЛА в Польше с польским премьером Дональдом Туском, премьером Британии Киром Стармером, главой правительства Италии Джорджей Мелони и генсеком НАТО Марком Рютте. Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале.

«Нам надо работать над общей системой противовоздушной защиты и создать действенный воздушный щит над Европой. Украина давно это предлагает, есть конкретные решения», — считает он.

Зеленский отметил, что нужно «быть готовыми к потенциальным угрозам всем европейцам в будущем».

10 сентября минобороны России заявило, что объекты для поражения на территории Польши во время массированного удара российских военных по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в ночь на 10 сентября не планировались.

По данным ведомства, в ходе массированного удара использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, а также ударные беспилотники. В ходе атаки было нанесено поражение по украинским предприятиям ВПК в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Винница и Львов.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Позже глава польского правительства заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Туск также отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

Ранее в НАТО захотели прийти к единой позиции после инцидента с БПЛА в Польше.