СМИ: НАТО хочет прийти к единой позиции после инцидента с БПЛА в Польше

Действия стран НАТО требуют консенсуса для «ответа России» на инцидент с беспилотниками в Польше. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам источников, знакомых с ходом обсуждения , любые дальнейшие действия НАТО потребуют консенсуса, включая поддержку президента США Дональда Трампа», — говорится в сообщении издания.

Как сообщается, союзники по НАТО оценят ситуацию и определят, необходимы ли какие-либо дополнительные шаги на военном уровне.

10 сентября минобороны России заявило, что объекты для поражения на территории Польши во время массированного удара российских военных по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в ночь на 10 сентября не планировались.

По данным ведомства, в ходе массированного удара использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, а также ударные беспилотники. В ходе атаки было нанесено поражение по украинским предприятиям ВПК в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Винница и Львов.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Позже глава польского правительства заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Туск также отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

Ранее СМИ узнали о реакции Трампа на инцидент с беспилотниками в Польше.