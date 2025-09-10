На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Евросоюз отказал Януковичу в снятии санкций

Суд ЕС отклонил иск Януковича на снятие санкций против него
Михаил Маркив/РИА Новости

Суд Европейского союза (ЕС) отклонил иск бывшего президента Украины Виктора Януковича об отмене санкций против него. Об этом говорится в решении суда.

«Суд (первая палата) постановил: 1) апелляция отклоняется. 2) Виктор Федорович Янукович будет нести свои собственные расходы, а также расходы Совета ЕС», — говорится в сообщении.

Другие подробности решения суда неизвестны.

В апреле Подольский районный суд Киева приговорил бывшего президента страны Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы за «подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через государственную границу».

По данным следствия, 23 февраля 2014 года Янукович незаконно покинул Украину и организовал переправку за границу еще не менее 20 человек своего окружения и военнослужащих. По данным следствия, они улетели из страны на трех вертолетах ВС РФ из Урзуфа в Донецкой области в Ейск в Краснодарском крае.

Ранее на Украине заявили, что Янукович не был агентом России.

