На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ХАМАС продолжат усилия по урегулированию конфликта в Газе

Член политбюро ХАМАС Бадран: усилия по достижению мира в Газе будут продолжены
true
true
true
close
Mahmoud Issa/Reuters

Руководство ХАМАС продолжит усилия по достижению мира в Газе, несмотря на атаку Израиля по лидерам палестинского движения в Дохе. Об этом сообщил РИА Новости член политбюро ХАМАС Хусам Бадран.

«Любые преступления оккупационной силы не влияют на его (ХАМАС. — «Газета.Ru») решения, принимаемые в интересах палестинского народа, а также поиска путей прекращения преступной войны на уничтожение в секторе Газа», — сказал собеседник агентства.

Представитель движения отметил, что руководство ХАМАС продолжает играть политическую роль.

9 сентября в Дохе произошло несколько взрывов. Причиной стал удар израильских военных по штаб-квартире радикальной палестинской группировки ХАМАС, где в тот момент проходила встреча ее руководства. По информации Al Jazeera, удар по офису ХАМАС в Дохе пришелся на момент обсуждения лидерами движения мирных инициатив президента США Дональда Трампа.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили, что страна реализовала операцию против лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом напрямую Катар как место ее проведения в офисе не упомянули.

Ранее Вэнс заявил о недовольстве Трампа из-за израильского удара по Катару.

Все новости на тему:
Удар Израиля по Дохе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами