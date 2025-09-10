В ХАМАС продолжат усилия по урегулированию конфликта в Газе

Член политбюро ХАМАС Бадран: усилия по достижению мира в Газе будут продолжены

Руководство ХАМАС продолжит усилия по достижению мира в Газе, несмотря на атаку Израиля по лидерам палестинского движения в Дохе. Об этом сообщил РИА Новости член политбюро ХАМАС Хусам Бадран.

«Любые преступления оккупационной силы не влияют на его (ХАМАС. — «Газета.Ru») решения, принимаемые в интересах палестинского народа, а также поиска путей прекращения преступной войны на уничтожение в секторе Газа», — сказал собеседник агентства.

Представитель движения отметил, что руководство ХАМАС продолжает играть политическую роль.

9 сентября в Дохе произошло несколько взрывов. Причиной стал удар израильских военных по штаб-квартире радикальной палестинской группировки ХАМАС, где в тот момент проходила встреча ее руководства. По информации Al Jazeera, удар по офису ХАМАС в Дохе пришелся на момент обсуждения лидерами движения мирных инициатив президента США Дональда Трампа.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили, что страна реализовала операцию против лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом напрямую Катар как место ее проведения в офисе не упомянули.

Ранее Вэнс заявил о недовольстве Трампа из-за израильского удара по Катару.